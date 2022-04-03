В Запорожье доставили гуманитарный груз с лекарствами и продуктами

Помощь Украине направили небезразличные люди из Италии и Румынии

В Запорожье прибыла помощь/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Запорожье поступила фура гуманитарного груза. Туда входят 600 килограммов драгоценных лекарств и 14 тонн пищевых продуктов.

Об этом сообщает ТСН.

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Помощь Украине направили неравнодушные люди из Италии и Румынии. Всего для Запорожья зарезервировано восемь фур. Их будут отправлять еженедельно. В городе отметили, что неоценимую помощь Запорожью оказал сенатор Румынии Андрей Бусуек и Джованни Балтадони, представитель итальянской ассоциации поваров.

Стоит отметить, что сейчас Запорожье стало настоящим прибежищем для тех, кто пытается спастись от войны. Поэтому такая большая помощь чрезвычайно важна. Город принимает помощь западных партнеров ежедневно. Сейчас на таможне огромные очереди фур именно для Запорожья.

Помощь украинцам

Фонд Рината Ахметова и Группа ДТЭК передали общинам Днепропетровской и Запорожской области почти 8 тонн гуманитарной помощи, в частности, пищевые продукты и лекарства.

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Так, на нужды жителей Приазовской и Приморской ОТГ Запорожской области было передано 5,7 тонн продуктов питания и лекарств, среди которых 70 наименований медицинских препаратов, таких как: обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие, успокаивающие, сердечные, противовирусные препараты, растворы для инъекций и т.д.