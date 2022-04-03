До Запоріжжя доправили гуманітарний вантаж з ліками та продуктами

Допомогу Україні направили небайдужі люди з Італії та Румунії

У Запоріжжя прибула допомога/Фото: колаж: "Сьогодні"

До Запоріжжя надійшла фура гуманітарного вантажу. Туди входять 600 кілограмів коштовних ліків та 14 тонн харчових продуктів.

Про це повідомляє ТСН.

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Деталі

Допомогу Україні направили небайдужі люди з Італії та Румунії. Загалом для Запоріжжя зарезервовано вісім фур. Їх відправлятимуть щотижня. У місті зазначили, що неоціненну допомогу Запоріжжю надав сенатор Румунії Андрій Бусуйок та Джованні Балтадоні, представник італійської асоціації кухарів.

Варто зазначити, що наразі Запоріжжя стало справжнім прихистком для тих, хто намагається урятуватись від війни. Тому така велика допомога надзвичайно важлива. Місто приймає поміч західних партнерів щодня. Наразі на митниці — величезні черги фур саме для Запоріжжя.

Допомога українцям

Фонд Ріната Ахметова та Група ДТЕК передали громадам Дніпропетровської та Запорізької області майже 8 тонн гуманітарної допомоги, зокрема харчові продукти та ліки.

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Так, на потреби жителів Приазовської та Приморської ОТГ Запорізької області було передано 5,7 тон харчових продуктів та ліки, серед яких 70 найменувань медичних препаратів, таких як: знеболювальні, протизапальні, жарознижувальні, заспокійливі, серцеві, противірусні препарати, розчини для ін'єкцій тощо.