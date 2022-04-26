В Сумской области из-за обстрелов оккупантов ввели новые ограничения

Военные РФ продолжают периодически обстреливать населенные пункты Сумской области

В четырех районах ввели дополнительные ограничения / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В связи с обстрелами оккупантов в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского контролируемых приграничных районов Сумской области введены дополнительные временные режимные ограничения. Они будут действовать до окончания военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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"В частности, запрещено любое передвижение гражданских лиц в полосе местности вдоль государственной границы шириной 1 км, кроме территорий населенных пунктов, прилегающих к государственной границе", - говорится в сообщении.

В пределах остальной территории контролируемого пограничного района (до 20 км от государственной границы) запрещено:

передвижение лиц и транспортных средств (кроме автомобилей экстренной медицинской помощи);

проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 07:00 утра;

осуществление любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения;

рыболовство, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств на реках, озерах, других водоемах;

передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах (за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов, передвижение и пребывание которых в лесных массивах и лесополосах осуществлять после информирования начальников подразделений охраны государственной границы не позднее чем за 2 часа до начала работ и немедленного информирования после их окончания);

в пределах контролируемых пограничных районов запрещено ходить на охоту; носить военную форму одежды (любых элементов военной формы одежды) гражданским населением.

Россия периодически обстреливает Сумскую область

Хотя войска оккупантов вышли из северных областей Украины в начале апреля, россияне прибегают к провокациям, обстреливая приграничные населенные пункты.

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Так, 23 апреля враг ударил из артиллерии по территории Сумщины, повредив здание психоневрологического интерната в с. Атинское и дворы частных домов в с. Бояро-Лежачи.

Жертв не было. Живицкий напомнил жителям области, что сохраняется вероятность провокаций со стороны врага.

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