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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты нанесли удары по украинским территориям на границе с РФ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 19:28
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Есть разрушенные частные дома и предприятия
Оккупанты продолжают обстреливать людей из запрещенного вооружения.
Оккупанты продолжают обстреливать людей из запрещенного вооружения. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли с вертолетов Золочевскую громаду Харьковской области. В ходе обстрелов были ранены двое детей.

Об этом сообщает в Telegram "Суспільне Харьков".

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Какая ситуация

Глава громады Виктор Коваленко заявил, что есть разрушенные частные дома и предприятия:

"До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия. Затем обстреляли Одноробовку – это село нашей громады практически на границе с РФ. Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных домов".

Также, по его словам, потом оккупанты начали обстреливать Александровку:

"Залетели туда два российских вертолета и начали гатить. Ранены двое детей – школьники 9 и 11 лет. Ранения в шею, бедро. Отправили в больницу".

Кроме этого, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона заявил, что оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области:

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"Несколько часов назад были обстреляны некоторые пограничные пункты из артиллерии или минометов. Повреждены частные дома. За последние 10 дней – это первая провокация, когда они со своей территории обстреляли наши пограничные пункты" .

Удар с "Точка-У"

В то же время оперативное командование "Север" в Facebook сообщило о том, что оккупанты продолжают обстреливать население Черниговской области из запрещенного вооружения.

"Сегодня захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен из тактического ракетного комплекса "Точка-У", – указали в командовании.

Фото – facebook.com/kommander.nord/
Фото – facebook.com/kommander.nord/

Фото – facebook.com/kommander.nord/
Фото – facebook.com/kommander.nord/

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Фото – facebook.com/kommander.nord/
Фото – facebook.com/kommander.nord/

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что оккупанты с начала войны обстрелами уничтожили около 2000 зданий в Харькове, из них почти 1700 жилых домов.

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