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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты снова обстреляли пограничников в Черниговской области

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 апреля, 14:26
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Около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались недалеко от пограничного села Сеньковка
РФ обстреляла пограничников. Фото: коллаж "Сегодня"
РФ обстреляла пограничников. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 22 апреля российские оккупанты снова обстреляли Черниговскую область. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Детали обстрела

22 апреля со стороны РФ обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда.

Около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались недалеко от пограничного села Сеньковка Черниговской области.

Отметим, что это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговской области с российской территории после того, как ВСУ вытеснили захватчиков из региона.

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"Два из трех предварительных обстрелов враг также целил на участок границы вблизи Сеньковки, но в прошлые разы из минометов. Пограничники во время указанных обстрелов не пострадали", – добавили в ведомстве.

Оккупанты нанесли удары по украинским территориям на границе с РФ

Российские оккупанты обстреляли с вертолетов Золочевскую громаду Харьковской области. В ходе обстрелов были ранены двое детей. Об этом сообщает в Telegram "Суспільне Харьков".

Глава громады Виктор Коваленко заявил, что есть разрушенные частные дома и предприятия:

"До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия. Затем обстреляли Одноробовку – это село нашей громады практически на границе с РФ. Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных домов".

Также, по его словам, потом оккупанты начали обстреливать Александровку:

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"Залетели туда два российских вертолета и начали гатить. Ранены двое детей – школьники 9 и 11 лет. Ранения в шею, бедро. Отправили в больницу".

Кроме этого, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона заявил, что оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области:

"Несколько часов назад были обстреляны некоторые пограничные пункты из артиллерии или минометов. Повреждены частные дома. За последние 10 дней – это первая провокация, когда они со своей территории обстреляли наши пограничные пункты" .

В то же время оперативное командование "Север" в Facebook сообщило о том, что оккупанты продолжают обстреливать население Черниговской области из запрещенного вооружения.

"Сегодня захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен из тактического ракетного комплекса "Точка-У", – указали в командовании.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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