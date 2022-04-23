Оккупанты снова обстреляли пограничников в Черниговской области

Около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались недалеко от пограничного села Сеньковка

РФ обстреляла пограничников. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 22 апреля российские оккупанты снова обстреляли Черниговскую область. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Реклама

Детали обстрела

22 апреля со стороны РФ обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда.

Около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались недалеко от пограничного села Сеньковка Черниговской области.

Отметим, что это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговской области с российской территории после того, как ВСУ вытеснили захватчиков из региона.

Реклама

"Два из трех предварительных обстрелов враг также целил на участок границы вблизи Сеньковки, но в прошлые разы из минометов. Пограничники во время указанных обстрелов не пострадали", – добавили в ведомстве.

Оккупанты нанесли удары по украинским территориям на границе с РФ

Российские оккупанты обстреляли с вертолетов Золочевскую громаду Харьковской области. В ходе обстрелов были ранены двое детей. Об этом сообщает в Telegram "Суспільне Харьков".

Глава громады Виктор Коваленко заявил, что есть разрушенные частные дома и предприятия:

"До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия. Затем обстреляли Одноробовку – это село нашей громады практически на границе с РФ. Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных домов".

Также, по его словам, потом оккупанты начали обстреливать Александровку:

Реклама

"Залетели туда два российских вертолета и начали гатить. Ранены двое детей – школьники 9 и 11 лет. Ранения в шею, бедро. Отправили в больницу".

Кроме этого, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона заявил, что оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области:

"Несколько часов назад были обстреляны некоторые пограничные пункты из артиллерии или минометов. Повреждены частные дома. За последние 10 дней – это первая провокация, когда они со своей территории обстреляли наши пограничные пункты" .

В то же время оперативное командование "Север" в Facebook сообщило о том, что оккупанты продолжают обстреливать население Черниговской области из запрещенного вооружения.

"Сегодня захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен из тактического ракетного комплекса "Точка-У", – указали в командовании.

Ранее мы писали: