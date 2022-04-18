"Что у вас за деревня такая богатая?": оккупанты в Черниговской области были в шоке от того, как живут украинцы

Российские военные никогда не видели, чтобы в каждом доме был газ

Оккупанты, ходя по домам в Черниговской области, задавали один вопрос. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Жители поселков в Черниговской области рассказали про один вопрос, который задавали им российские оккупанты.

Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Север".

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"Что у вас за деревня такая богатая?" Местные жители поселков вокруг Чернигова все как один повторяют этот вопрос, который выкрикивали им оккупанты, ходя по домам", – указали в командовании.

По словам одной из жительниц поселка, оккупанты никогда в жизни не видели, чтобы в каждом доме был туалет.

"А я им говорю: это у вас "деревня", а у нас – село! Они ведь такого не видели, чтобы в каждом доме был туалет, чтобы газ был, телевизор большой. Бедность. А нас освобождать пришли. От чего?! От мира, тишины и согласия? Скоты…" – отметила жительница поселка Антонина.

Напомним, во время оккупации Черниговской области некоторые российские военные впервые в жизни увидели унитазы, но совсем не знали, как ими пользоваться. Об этом рассказали очевидцы, жившие в оккупированных селах.

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