Отступая от Чернигова, оккупанты взрывали мосты и устанавливали мины – разведка Великобритании

Российские войска пытались нанести максимальный ущерб на ключевых дорогах

Российские оккупанты миновали территорию Черниговской области и взрывали мосты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные, отходя с северных областей Украины, взрывали мосты и устанавливали мины. Это создало серьезную проблему для доставки гуманитарной помощи на освобожденные территории.

О таком сообщает разведка Минобороны Великобритании в Twitter.

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Отмечается, что дорожная инфраструктура в пострадавших от конфликта районах Украины понесла значительный ущерб.

"Российские войска усугубили ситуацию, разрушив мосты, установив мины и оставив транспортные средства на ключевых маршрутах по мере отхода с севера Украины", – сообщила британская разведка.

Так, в результате разрушения речных переходов в Чернигове и его окрестностях в самом городе остался только один пешеходный мост через реку Десна. До войны в городе проживало около 285 тысяч жителей.

"Повреждение транспортной инфраструктуры Украины в настоящее время представляет серьезную проблему для доставки гуманитарной помощи в районы, ранее осажденные Россией", – добавили в разведке Великобритании.

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Черниговская область готова к новому наступлению РФ

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что маловероятно, что Россия повторит наступление на Черниговскую область. Но если произойдет, то украинские военные дадут отпор.

Чаус отметил, что не готов говорить о том, что война в Черниговской области завершилась.

"Точно, нет. И это не зависит от того, будут ли они пытаться заходить к нам по суше. Война продолжается, война в Украине. Черниговщина ее почувствовала. Расслабляться рано. Субъективно и чисто логично, во-первых, учитывая, что они взорвали мосты в области, им это будет тяжело. Во-вторых, наши Вооруженные силы готовы и заняли позиции у государственной границы", – сказал Чаус.

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