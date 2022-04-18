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"Що у вас за дєрєвня така багата?": окупанти на Чернігівщині були шоковані тим, як живуть українці

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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18 квітня, 12:57
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Російські військові ніколи не бачили, щоб у кожному будинку був газ
Окупанти, ходячи по будинках на Чернігівщині, ставили одне запитання.
Окупанти, ходячи по будинках на Чернігівщині, ставили одне запитання. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Мешканці селищ у Чернігівській області розповіли про одне запитання, яке ставили їм російські окупанти.

Про це повідомило в Facebook оперативне командування "Північ".

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"Что у вас за деревня такая богатая?" Місцеві мешканці селищ навколо Чернігова всі як один повторюють це запитання, що вигукували їм окупанти, ходячи по хатах", – вказали в командуванні.

За словами однієї з мешканок селища, окупанти ніколи в житті не бачили, щоб у кожному будинку був туалет.

"А я їм кажу: це у вас "дєрєвня", а у нас – село! Вони ж такого не бачили, щоб у кожному будинку був туалет, щоб газ був, телевізор великий. Біднота. А нас звільняти прийшли. Від чого?! Від миру, тиші та злагоди? Скоти…" – зазначила мешканка селища пані Антоніна.

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Нагадаємо, під час окупації Чернігівської області деякі російські військові вперше в житті побачили унітази й зовсім не знали, як ними користуватися. Про це розповіли очевидці, які жили в окупованих селах.

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