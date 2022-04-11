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Наддержава! Російські окупанти питали у селян під Черніговом, що таке унітаз (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 квітня, 15:00
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"Визволителі" ніколи не бачили туалетної кімнати у будинку до приїзду в Україну
Українцям довелося пояснювати окупантам, що таке унітази
Українцям довелося пояснювати окупантам, що таке унітази / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час окупації Чернігівської області деякі російські військові вперше в житті побачили унітази та зовсім не знали, як ними користуватися.

Про це розповіли очевидці, які жили в окупованих селах, пише Telegram-канал Новини Збройних Сил.

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Жінки розповіли, що окупанти, не знаючи, як користуватися унітазами, "ставили мисочку і ходили", а потім виносили. Крім того, вони щиро дивувалися, як у кімнаті можна ходити у туалет.

"Заходять у хату і кажуть "а що це таке?" А хтось там каже "унітаз". А той – "а що це?", – згадує пенсіонерка.

За словами очевидців, це відбулося у селі Ягідне поблизу Чернігова.

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Росія відправила мародерів воювати в Україні

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово мародерствують. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку, грабують навіть церкви.

27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.

1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчі.

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Цього ж дня у Корюківці Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували ритися навіть у пакетах з недоїдками.

У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий та магазин сантехніки – зайшли й забрали унітази.

Залишаючи Чернігівську область, росіяни везли з собою пральні машини, килими і навіть шафу-купе. Крім того, викрадали дитячі іграшки та жіночу білизну.

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Анастасія та Антон – медики з Харкова. Вони вирішили не виїжджати з рідного міста, а приєдналися до волонтерського центру та зараз активно допомагають землякам. А ще вони зіграли перше весілля у харківському метро. Одна зі станцій стала “загсом”, а друзі і люди, що сховалися тут, - свідками. Життя має продовжуватися всупереч ворогові та війні!
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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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