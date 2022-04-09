На Чернігівщині окупанти розстрілювали людей прямо в церкві (відео)

На місці працюють рятувальники, які очищують територію після російської армії

Окупанти зробили штаб у церкві / Колаж "Сьогодні"

Окупанти зробили штаб у Вознесенській церкві Чернігівської області, яка вважається пам'ятником архітектури. Проте зараз рятувальники знаходять там боєприпаси, сміття, а також тіла людей, яких розстріляли російські військові.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Після перебування армії Росії на місці залишилося багато сміття та вбитих українців.

"Крім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, це місцеві жителі, яких розстріляли орки. Хіба можна пробачити таке? Скільки горя принесли "визволителі" на нашу землю... Не пробачимо. Ніколи", – йдеться у повідомленні.

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У Чернігові російські окупанти вбили близько 700 осіб

У Чернігові від атак російських військзагинуло близько 700 осіб. Серед них – як військові, і мирні жителі.

Серед убитих 70 тіл ще не впізнано, ідентифікувати їх не змогли. Імена інших відомі.

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Крім того, ще близько 40 осіб вважаються зниклими безвісти. Але, за словами мера Чернігова, найімовірніше, цих людей можна вважати загиблими, адже багатьох із них востаннє бачили біля будівель та автомобілів, знищених ворогом.

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