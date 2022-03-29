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"Це геноцид українців": мер Чернігова назвав число вбитих окупантами жителів міста

Павло Заяць Павло Заяць
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29 березня, 13:46
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Військові РФ обстрілюють житлові квартали Чернігова з мінометів
Окупанти не припиняють обстріли Чернігова, кількість вбитих йде на сотні
Окупанти не припиняють обстріли Чернігова, кількість вбитих йде на сотні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вбили щонайменше 350 жителів Чернігова, у місті йде свідомий геноцид мирного населення.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко на каналі "Україна 24" під час телемарафону "UAразом".

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"У нас загинули вже 350 осіб у місті. Це не остаточні дані. У нас поки перепризначений начальник обласного управління охорони здоров'я, сподіваюся, будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця цифра вже орієнтовно 400 осіб. Половину з цих людей я особисто знаю, дуже важко все це переносити", – повідомив мер.

Атрошенко також розповів, що в Чернігові зараз у двох лікарнях перебувають близько 400 поранених. Їхня кількість щодня поповнюється на 30-40 осіб, переважна більшість з яких – цивільні люди.

Міський голова також підкреслив, що військові РФ обстрілюють Чернігів з мінометів 120-го калібру з різних боків, з відстані більше 5 км від адміністративних кордонів самого міста.

"За таких умов не може бути прицільної стрільби. Коли ведеться мінометний вогонь з різних сторін міста з досить серйозної відстані, він не може бути прицільним. Відповідно, ставилося на меті знищення саме мирного населення", – заявив Атрошенко.

За його словами, це "не війна зі збройними силами, це геноцид українського народу".

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Окупанти знищили міст, який сполучав Чернігів з Києвом

У Чернігові російські військові розбомбили міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

Через міст до Чернігова доставлялася гуманітарна допомога, а також проводилася евакуація мирних жителів.

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