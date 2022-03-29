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"Это геноцид украинцев": мэр Чернигова назвал число убитых оккупантами жителей города

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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29 марта, 13:46
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Военные РФ обстреливают жилые кварталы Чернигова из минометов
Оккупанты не прекращают обстрелы Чернигова, количество убитых идет на сотни
Оккупанты не прекращают обстрелы Чернигова, количество убитых идет на сотни / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты убили не менее 350 жителей Чернигова, в городе идет сознательный геноцид мирного населения.

Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко на канале "Украина 24" во время телемарафона "UAразом".

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"У нас погибли уже 350 человек в городе. Это не окончательные данные. У нас пока переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь, будут более подробные цифры. Думаю, что эта цифра уже ориентировочно 400 человек. Половину из этих людей я лично знаю, очень тяжело все это переносить", – сообщил мэр.

Атрошенко также рассказал, что в Чернигове сейчас в двух больницах находятся около 400 раненых. Их количество ежедневно пополняется на 30-40 человек, подавляющее большинство из которых – гражданские люди.

Мэр также подчеркнул, что военные РФ обстреливают Чернигов из минометов 120-го калибра с разных сторон, с расстояния более 5 км от административных границ самого города.

"В таких условиях не может быть прицельной стрельбы. Когда ведется минометный огонь с разных сторон города с достаточно серьезного расстояния, он не может быть прицельным. Соответственно, ставилось целью уничтожение именно мирного населения", – заявил Атрошенко.

По его словам, это "не война с вооруженными силами, это геноцид украинского народа".

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Оккупанты уничтожили мост, который соединял Чернигов с Киевом

В Чернигове российские военные разбомбили мост через Десну, который соединял город с Киевом.

Через мост в Чернигов доставлялась гуманитарная помощь, а также проводилась эвакуация мирных жителей.

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