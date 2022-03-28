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Окупанти обстріляли Чернігів та передмістя Ніжина

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28 березня, 11:29
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Російські військові завдали удару по місту та області – ситуація поки що без змін
Військові РФ продовжують обстрілювати населені пункти України
Військові РФ продовжують обстрілювати населені пункти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська вкотре обстріляли Чернігів, а також передмістя Ніжина Чернігівської області.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

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"Ми сьогодні працюємо, як і вчора. Ситуація у нас майже без змін. Ворог продовжує бити по місту Чернігову, також були обстріли передмістя Ніжина", – каже Чаус.

Глава ОВА подякував за стійкість Збройним Силам України та волонтерам, а також мирним жителям.

"Дякую всім тим, кому зараз важко. Це особливо стосується міста Чернігова та населених пунктів біля Чернігова, там, де у нас немає доступу, за витримку та мужність. Ми переможемо. Перемога за нами", – зазначив він.

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Ситуація на фронті 28 березня

У районах населених пунктів Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка продовжуються оборонні бої. Українські воїни відбивають штурм окупантів біля Верхньоторецького.

  • На Волинському та Сіверському напрямках продовжуються оборонні операції та виконання інших завдань в операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не було. Ворог намагається прорвати оборону під Києвом з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автодороги та населені пункти.
  • На півдні українські захисники зосередилися на обороні Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури. У певних районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань тероборони.
  • На Донецькому та Луганському напрямках наші військові за добу відбили 5 атак ворога. ЗСУ знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі.

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4
Танки Танки
586
5
ББМ ББМ
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6
Артилерія Артилерія
302
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
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9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
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БПЛА БПЛА
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Історії звитяг
Денис Прокопенко – майор Нацгвардії, командир загону спеціального призначення. Один із лідерів фанатського руху київського “Динамо”. За мужність та ефективну протидію атакам ворога під час захисту міста-героя Маріуполя отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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Надійний тил
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Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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