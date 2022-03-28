Окупанти обстріляли Чернігів та передмістя Ніжина

Російські війська вкотре обстріляли Чернігів, а також передмістя Ніжина Чернігівської області.
Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.
"Ми сьогодні працюємо, як і вчора. Ситуація у нас майже без змін. Ворог продовжує бити по місту Чернігову, також були обстріли передмістя Ніжина", – каже Чаус.
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Глава ОВА подякував за стійкість Збройним Силам України та волонтерам, а також мирним жителям.
"Дякую всім тим, кому зараз важко. Це особливо стосується міста Чернігова та населених пунктів біля Чернігова, там, де у нас немає доступу, за витримку та мужність. Ми переможемо. Перемога за нами", – зазначив він.
Ситуація на фронті 28 березня
У районах населених пунктів Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка продовжуються оборонні бої. Українські воїни відбивають штурм окупантів біля Верхньоторецького.
- На Волинському та Сіверському напрямках продовжуються оборонні операції та виконання інших завдань в операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не було. Ворог намагається прорвати оборону під Києвом з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автодороги та населені пункти.
- На півдні українські захисники зосередилися на обороні Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури. У певних районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань тероборони.
- На Донецькому та Луганському напрямках наші військові за добу відбили 5 атак ворога. ЗСУ знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі.