Окупанти знову обстріляли прикордонників у Чернігівській області

Близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік прикордонного села Сеньківка

РФ обстріляла прикордонників Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 22 квітня російські окупанти знову обстріляли Чернігівську область. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Реклама

Деталі обстрілу

22 квітня з боку РФ обстріляли українську територію на ділянці відділу "Горськ" Чернігівського прикордонного загону.

Близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік прикордонного села Сеньківка Чернігівської області.

Зазначимо, що це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівської області з російської території після того, як ЗСУ витіснили загарбників з регіону.

Реклама

"Два з трьох попередніх обстрілів ворог також цілив на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але минулі рази з мінометів. Прикордонні наряди під час вказаних обстрілів не постраждали", – додали у відомстві.

Окупанти завдали ударів по українських територіях на кордоні з РФ

Російські окупанти обстріляли з вертольотів Золочівську громаду Харківської області. Під час обстрілів були поранені двоє дітей. Про це повідомляє в Telegram "Суспільне Харків".

Голова громади Віктор Коваленко заявив, що є зруйновані приватні будинки та підприємства:

"До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку – це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинків".

Також, за його словами, потім окупанти почали обстрілювати Олександрівку:

Реклама

"Залетіли туди два російських вертольоти й почали гатити. Поранено двох дітей – школярі 9 і 11 років. Поранення у шию, стегно. Відправили в лікарню".

Крім цього, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі телемарафону заявив, що окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини:

"Декілька годин тому були обстріли деяких прикордонних пунктів з артилерії або мінометів. Пошкоджені приватні будинки. За останні 10 днів – це перша провокація, коли вони зі своєї території обстріляли наші прикордонні пункти".

Водночас оперативне командування "Північ" у Facebook повідомило про те, що окупанти продовжують обстрілювати населення Чернігівщини із забороненого озброєння.

"Сьогодні загарбники поцілили в один із приватних будинків у районі Городні. Попередньо удар був завданий із тактичного ракетного комплексу "Точка-У", – вказали в командуванні.

Раніше ми писали: