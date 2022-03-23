В Николаеве пособница оккупантов два года "сливала" им важные данные

В Николаеве задержали местную жительницу, которая помогала российским оккупантам. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
По данным следствия, женщина еще в начале 2020 года вступила в преступный сговор с представителем главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ, чтобы оказывать помощь в подрывной деятельности против Украины.
С июля 2021 по январь 2022 года женщина собирала и передавала через Telegram представителю спецслужбы РФ информацию о расположении воинских частей Вооруженных Сил Украины на территории Николаева и области.
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В частности, она передала координаты расположения военно-морской базы ВСУ в Очакове, военных комиссариатов, штаба территориальной обороны с фото отдельных участников, сведения о деятельности сил территориальной обороны, местонахождении общественных организаций и партий.
Также женщина сообщала сведения о руководителях учреждений, предприятий, организаций, которые в случае смены власти смогут возглавить регион, и лицах, которые смогут организовать пророссийские массовые мероприятия.
Жительнице Николаева сообщено о подозрении по факту государственной измены. 23 марта 2022 года суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Война в Украине 23 марта
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