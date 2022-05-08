В Мариуполе оккупанты под прикрытием режима тишины обустроили новую точку для обстрелов "Азовстали" (видео)

Российские захватчики каждую паузу используют для усиления собственных позиций

Оккупанты обустроили новую точку для обстрелов Мариуполя. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе российские оккупанты устроили новую точку для корректировки обстрелов. Враги сделали это под прикрытием режима тишины. Они усиливают свои позиции, чтобы штурмовать "Азовсталь".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Мариуполь. Под прикрытием режима тишины оккупанты устроили новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня на "Шлаковой горе". Транспортирование началось сразу после завершения обстрелов в 7 утра", – сказал он.

Андрющенко отметил, что российские оккупанты каждую паузу используют для усиления собственных позиций для штурма "Азовстали".

"Искренне надеюсь, что второй этап эвакуации, анонсированный президентом из "Азовстали", позволит спасти наших защитников", – подчеркнул советник мэра.

Оккупанты готовятся к параду в руинах Мариуполя

В захваченном Мариуполе российские оккупанты продолжают готовиться к параду. Враги разбирают завалы в центре города, в частности Драматического театра. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Разборку завалов, за исключением техники, проводят мариупольцы. Работа за еду – лучшая иллюстрация "победы" оккупантов", – подчеркнул Андрющенко.

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