Оккупанты готовятся к параду в руинах Мариуполя (видео)

Разборку завалов, за исключением техники, производят мариупольцы "за еду"

В Мариуполе оккупанты продолжают подготовку к параду и разбирают завалы. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе российские оккупанты продолжают готовиться к параду. Враги разбирают завалы в центре города, в частности Драматического театра.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Разборку завалов, за исключением техники, производят мариупольцы. Работа за еду – лучшая иллюстрация "победы" оккупантов", – подчеркнул Андрющенко.

Россия хочет устроить парад украинских пленных на 9 мая

Россия хочет устроить на 9 мая парад украинских пленных на оккупированных территориях. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

"Это преступление – издеваться так над пленными, очень серьезное нарушение Женевской конвенции и всех правил войны. Но Россия хочет на это пойти, поддержать свои "спадающие штаны", – отметил он.

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