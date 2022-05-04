Окупанти готуються до параду в руїнах Маріуполя (відео)

Розбирання завалів, за винятком техніки, проводять маріупольці "за їжу"

У Маріуполі окупанти продовжують підготовку до параду та розбирають завали. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі російські окупанти продовжують готуватись до параду. Вороги розбирають завали у центрі міста, зокрема Драматичного театру.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Розбирання завалів, за виключенням техніки, проводять маріупольці. Робота за їжу – найкраща ілюстрація "перемоги" окупантів", – наголосив Андрющенко.

Як розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України, основне завдання путінського чиновника – підготовка "урочистих заходів" 9 травня.

"Відомо, що рашисти відмовляються від проведення "свята" в окупованому Донецьку, в тому числі імітації "військового параду". Наразі в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань", – сказали у відомстві.

У розвідці зазначили, що Маріуполь, за планами окупантів, має стати центром "урочистостей". З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Росія хоче влаштувати парад українських полонених на 9 травня

Росія хоче влаштувати на 9 травня парад українських полонених на окупованих територіях. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

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"Це злочин – знущатися так з полонених, дуже серйозне порушення Женевської конвенції та всіх правил війни. Але Росія хоче на це піти, підтримати свої "штани", що спадають", – зазначив він.

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