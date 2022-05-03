В Мариуполе оккупанты заставляют школьников признавать город частью России – советник мэра

В мариупольских школах российские оккупанты заставляют детей подписывать тетради "Ростовская область".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
"Теперь и в Мангушском, и Никольском районах в школах дети подписывают тетради "Ростовская область", – написал Андрющенко.
В Мелитополе военные РФ похитили директоров трех школ
Во временно оккупированном Мелитополе похитили директоров трех школ после того, как они отказались начинать обучение на русском языке.
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Захватчики решили начать в городе учебный процесс на русском языке по российским программам. Таким образом, они пытались заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления ВСУ их могут использовать как живой щит.
Все директора мелитопольских школ отказались сотрудничать с врагом, поэтому написали заявления на увольнение. После этого директоров трех школ оккупанты вывезли в неизвестном направлении.