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В Мариуполе оккупанты заставляют школьников признавать город частью России – советник мэра

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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3 мая, 16:02
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По словам Петра Андрющенко, дети теперь подписывают тетради "Ростовская область"
Мариупольских детей заставляют подписывать тетради "Ростовская область"
Мариупольских детей заставляют подписывать тетради "Ростовская область" / Фото: Коллаж: Сегодня

В мариупольских школах российские оккупанты заставляют детей подписывать тетради "Ростовская область".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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"Теперь и в Мангушском, и Никольском районах в школах дети подписывают тетради "Ростовская область", – написал Андрющенко.

В Мелитополе военные РФ похитили директоров трех школ

Во временно оккупированном Мелитополе похитили директоров трех школ после того, как они отказались начинать обучение на русском языке.

Захватчики решили начать в городе учебный процесс на русском языке по российским программам. Таким образом, они пытались заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления ВСУ их могут использовать как живой щит.

Все директора мелитопольских школ отказались сотрудничать с врагом, поэтому написали заявления на увольнение. После этого директоров трех школ оккупанты вывезли в неизвестном направлении.

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Дармограй Роман Анатольевич – подполковник, командир 3 батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уничтожил вражескую танковую колонну под Броварами, в результате чего погиб один из высших офицеров РФ. Внес большой вклад в то, что оккупанты так и не смогли войти в Киев. Герой Украины.
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