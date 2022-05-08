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У Маріуполі окупанти під прикриттям режиму тиші облаштували нову точку для обстрілів "Азовсталі" (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 травня, 14:19
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Російські загарбники кожну паузу використовують для посилення своїх позицій
Окупанти облаштували нову точку для обстрілу Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти облаштували нову точку для обстрілу Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі російські окупанти влаштували нову точку для коригування обстрілів. Вороги це зробили під прикриттям режиму тиші. Вони посилюють свої позиції, щоб штурмувати "Азовсталь".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Маріуполь. Під прикриттям режиму тиші окупанти влаштували нову точку для коригування обстрілів та ведення снайперського вогню на "Шлаковій горі". Транспортування почалося відразу після завершення обстрілів о 7-й ранку", – сказав він.

Андрющенко зазначив, що російські окупанти кожну паузу використовують для посилення власних позицій для штурму "Азовсталі".

"Щиро сподіваюся, що другий етап евакуації, анонсований президентом з "Азовсталі", дозволить врятувати наших захисників", – наголосив радник мера.

Окупанти готуються до параду в руїнах Маріуполя

У захопленому Маріуполі російські окупанти продовжують готуватись до параду. Вороги розбирають завали у центрі міста, зокрема Драматичного театру. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Розбирання завалів, за виключенням техніки, проводять маріупольці. Робота за їжу – найкраща ілюстрація "перемоги" окупантів", – наголосив Андрющенко.

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