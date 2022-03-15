В Киеве усилили комендантский час – два дня будем сидеть дома

Мэр попросил всех киевлян подготовиться

Мэр города обратился к киевлянам. Фото: коллаж "Сегодня"

Комендантский час в Киеве был введен с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

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"Сегодня – сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня – 15 марта, с 20:00 – в Киеве вводится комендантский час. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта", – написал он.

Кличко отметил, что в среду целые сутки будет запрещено передвижение по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.

Мэр попросил всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или в укрытии.

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Ситуация в Украине 15 марта