В Испании арестовали яхту "друга" Путина за 140 млн долларов

Яхта принадлежит бывшему офицеру КГБ, возглавляющему государственную корпорацию "Ростех"

В Испании арестовали судно российского олигарха Чемезова. / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Испании арестовали в Барселоне яхту российского олигарха, главы "Ростеха", Сергея Чемезова. Его считают близким к президенту России Владимиру Путину.

Об этом пишет Reuters.

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По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, стоимость роскошной яхты – 140 млн долларов.

"Сегодня мы задержали яхту, принадлежащую одному из главных олигархов (России – ред.)", – сказал Санчес.

Премьер добавил, что в ближайшее время будут арестованы суда других российских олигархов.

Что известно о драгоценной яхте

Источники издания уточнили, что 85-метровая яхта "Валери" принадлежит Сергею Чемезову, бывшему офицеру КГБ, возглавляющему государственную корпорацию "Ростех".

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Согласно данным Pandora Papers, яхта ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадина. Судно зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию с Британских Виргинских островов.

Яхта Сергея Чемезова. Фото: Reuters

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Чемезов близок Путину

Сергей Чемезов с 1980 года работал в экспериментально-промышленном объединении "Луч", с 1983 по 1988 год возглавлял представительство объединения "Луч" в ГДР, где познакомился с Путиным. Сообщалось, что Чемезов и Путин работали в ГДР по линии КГБ, жили в одном доме и сдружились.

2014 включен в санкционные списки ЕС и США из-за войны войны с Украиной и временной оккупации АР Крым. 18 июня 2021 года СНБО ввел санкции против Чемезова.

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