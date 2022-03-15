У Києві посилили комендантську годину – два дні сидітимемо вдома

Мер попросив усіх киян підготуватися

Мер міста звернувся до киян. Фото: колаж "Сьогодні"

Комендантська година в Києві була введена з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.

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"Сьогодні – складний та небезпечний момент. За рішенням військового командування, з сьогоднішнього дня – 15 березня, з 20:00 – у Києві вводиться комендантська година. Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня", – написав він.

Кличко зазначив, що у середу цілу добу буде заборонено пересування містом без спецперепусток. Виходити можна лише, щоб дійти до укриття.

Мер попросив усіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома чи в укритті.

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Ситуація в Україні 15 березня