У Києві посилили комендантську годину – два дні сидітимемо вдома

Комендантська година в Києві була введена з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.
"Сьогодні – складний та небезпечний момент. За рішенням військового командування, з сьогоднішнього дня – 15 березня, з 20:00 – у Києві вводиться комендантська година. Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня", – написав він.
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Кличко зазначив, що у середу цілу добу буде заборонено пересування містом без спецперепусток. Виходити можна лише, щоб дійти до укриття.
Мер попросив усіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома чи в укритті.
Ситуація в Україні 15 березня
- Ворог продовжує застосовувати авіацію з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової та цивільної інфраструктури на території України. Йде формування додаткових окупаційних підрозділів ведення бойових дій біля нашої країни.
- Більшість білоруських військових, у разі наказу на перетин кордону з Україною, готові скласти зброю.
- Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять уже понад 13 500 осіб особового складу. Також ЗСУ знищили 1279 броньованих машин ворога.
- Захід посилює тиск на путінських олігархів. Іспанія заарештувала шикарну яхту ціною 140 мільйонів доларів, яка належить голові держкорпорації "Ростех" Сергію Чемезову. Хоча юридично судно зареєстроване на його падчерку Анастасію Ігнатову.