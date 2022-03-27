В Херсонской области ВСУ отбили у военных РФ село Гусаровку (фото)

От российских оккупантов освобождено село Гусаровка Балаклейского района, что недалеко от города Изюма. Российские военные понесли огромные потери как личного состава, так и техники.
Об этом на своей странице в Facebook сообщают Вооруженные силы Украины.
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"Гусаровка была оккупирована двумя батальонно-тактическими группами (БТГр) российской армии, усиленными спецназом. Однако это россиянам не помогло", – говорится в сообщении.
По информации ВСУ, украинские военные уничтожили более 60 единиц вражеской техники потери личного состава уточняются, их более сотни.
ВСУ освобождают территории Украины от армии РФ
- 27 марта ВСУ освободили два населенных пункта в Запорожской области – села Полтавка и Малиновка. Также украинские военные обезвредили более 80 единиц живой силы врага.
- 26 марта наши воины освободили Тростянец в Сумской области, оккупанты убегали из города, бросая оружие, технику. Кроме того, в Харьковской области украинская армия освободила несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.
- 25 марта в результате молниеносного контрнаступления украинские вооруженные силы освободили от оккупантов бывший районный центр, а ныне большой поселок городского типа Нововоронцовка, который находится практически на границе с Днепропетровской областью.
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