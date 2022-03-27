В Херсонской области ВСУ отбили у военных РФ село Гусаровку (фото)

В ходе ожесточенных боев в Гусаровке ВСУ удалось уничтожить около 60 единиц российской военной техники и сотню оккупантов

Защитники освободили Гусаровку / Фото: Коллаж: Сегодня

От российских оккупантов освобождено село Гусаровка Балаклейского района, что недалеко от города Изюма. Российские военные понесли огромные потери как личного состава, так и техники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают Вооруженные силы Украины.

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"Гусаровка была оккупирована двумя батальонно-тактическими группами (БТГр) российской армии, усиленными спецназом. Однако это россиянам не помогло", – говорится в сообщении.

По информации ВСУ, украинские военные уничтожили более 60 единиц вражеской техники потери личного состава уточняются, их более сотни.

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ВСУ освобождают территории Украины от армии РФ