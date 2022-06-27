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В Херсонской области мужчина подорвался на кассетном снаряде

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 июня, 04:56
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Заградовка, где произошел инцидент, не является оккупированной российской армией
53-летнего мужчину госпитализировали/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"
53-летнего мужчину госпитализировали/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"

В селе Заградовка Херсонской области 53-летний местный житель подорвался на кассетном снаряде российских оккупантов.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, гражданского мужчину госпитализировали в среднем состоянии. Стоит отметить, что Заградовка расположена на севере Херсонской области и не является оккупированной армией РФ.

Кроме того, Вилкул добавил, что в течение суток оккупанты трижды обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии Зеленодольске громаду. Три человека получили легкие ранения, от госпитализации отказались, им оказали медицинскую помощь.

Во время обстрелов были повреждены несколько многоэтажек, дом культуры, ДЮСШ и здание почты.

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Оккупанты атаковали Одесскую область

В ночь с воскресенья на понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли удар по Одесской области с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных сооружений на ориентировочной площади 500 м². Предварительно пострадало 6 человек, среди которых 1 ребенок. От ГСЧС привлечено 3 единицы техники, 12 специалистов. Продолжается борьба с огнем", — говорится в сообщении.

После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции. Данные о масштабе разрушений и пострадавших уточняются.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Энергодаре оккупанты придумали бизнес на крови. Также мы писали, что захватчики несколько часов обстреливали Днепропетровскую область из "Градов".

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