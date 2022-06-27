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На Херсонщині чоловік підірвався на касетному снаряді

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 червня, 04:56
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Заградівка, де стався інцидент, не є окупованою російською армією
53-річного чоловіка госпіталізували/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"
53-річного чоловіка госпіталізували/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"

У селі Заградівка Херсонської області 53-річний місцевий мешканець підірвався на касетному снаряді російських окупантів.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Деталі

За його словами, цивільного чоловіка госпіталізували у середньому стані. Варто зазначити, що Заградівка розташована на півночі Херсонської області і не є окупованою армією РФ.

Крім того, Вілкул додав, що протягом доби окупанти тричі обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Троє людей отримали легкі поранення, від госпіталізації відмовилися, їм надали медичну допомогу.

Під час обстрілів було пошкоджено кілька багатоповерхівок, будинок культури, ДЮСШ та будівлю пошти.

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Окупанти атакували Одещину

У ніч з неділі на понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали удар по Одеській області із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загоряння кількох житлових будинків та господарчих споруд на орієнтовній площі 500 м². Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких 1 дитина. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки, 12 фахівців. Триває боротьба з вогнем", — йдеться в повідомленні.

Після ліквідації пожежі розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції. Дані щодо масштабу руйнувань та постраждалих уточнюються.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Енергодарі окупанти вигадали бізнес на крові. Також ми писали, що загарбники кілька годин обстрілювали Дніпропетровську область з "Градів".

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