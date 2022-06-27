На Херсонщині чоловік підірвався на касетному снаряді

Заградівка, де стався інцидент, не є окупованою російською армією

53-річного чоловіка госпіталізували/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"

У селі Заградівка Херсонської області 53-річний місцевий мешканець підірвався на касетному снаряді російських окупантів.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Реклама

Деталі

За його словами, цивільного чоловіка госпіталізували у середньому стані. Варто зазначити, що Заградівка розташована на півночі Херсонської області і не є окупованою армією РФ.

Крім того, Вілкул додав, що протягом доби окупанти тричі обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Троє людей отримали легкі поранення, від госпіталізації відмовилися, їм надали медичну допомогу.

Під час обстрілів було пошкоджено кілька багатоповерхівок, будинок культури, ДЮСШ та будівлю пошти.

Реклама

Окупанти атакували Одещину

У ніч з неділі на понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали удар по Одеській області із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загоряння кількох житлових будинків та господарчих споруд на орієнтовній площі 500 м². Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких 1 дитина. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки, 12 фахівців. Триває боротьба з вогнем", — йдеться в повідомленні.

Після ліквідації пожежі розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції. Дані щодо масштабу руйнувань та постраждалих уточнюються.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Енергодарі окупанти вигадали бізнес на крові. Також ми писали, що загарбники кілька годин обстрілювали Дніпропетровську область з "Градів".