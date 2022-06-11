Под Одессой мужчина на пляже подорвался на мине: видео

Трагедия произошла в курортном поселке, людей призывают держаться от моря подальше

В Одесской области мужчина погиб на пляже из-за мины / Фото: Коллаж: Сегодня

На черноморском пляже под Одессой 11 июня мужчина погиб, подорвавшись в море на мине.

Об этом сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своей странице в Facebook.

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"Я не знаю, сколько еще раз нужно повторять всем, кто пытается стать главным кандидатом на "премию Дарвина" – для тупых и безответственных. И пытается вместе с собственными детьми, маленькими или старшими, делать селфи у табличек, где написано "заминировано" или "мины". Как до вас еще докричаться?" – возмутился Братчук.

Он напомнил, что ранее в субботу одна мина сдетонировала в море в 20 метрах от берега, а спустя всего полдня произошла трагедия с человеческими жертвами.

В полиции обнародовалип видео с места инцидента.

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В свою очередь, Telegram-канал "Х*евая Одесса" сообщил, что трагедия произошла в курортном поселке Грибовка под Одессой.

"Мужик погиб. Подорвался один, пришли на пляж с семьей и отец пошел мерять глубину, в итоге е*ануло и подбросило на несколько метров", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что погибший был переселенцем из Донецкой области.

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На одесском побережье обнаружили смертельный "трофей"

31 мая на побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину.

В результате шторма в Черном море одну из вражеских мин сорвало с крепления и отправило по волнам прямо к берегу.

К счастью, людей на пляже не было. Опасную находку обезвредили специалисты ВМС ВСУ.