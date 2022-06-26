Пытки на 220 вольт и побои. В Энергодаре оккупанты придумали бизнес на крови

В плен попали сотни мирных жителей оккупированного города

Оккупанты устроили зверства в Энергодаре. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Энергодаре оккупанты похищают и пытают людей. Их удерживают в неволе, чтобы потребовать выкуп. Людей пытают током, бьют, содержат в заключении неделями, а иногда даже месяцами.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

Реклама

Сейчас в плену российских военных находятся сотни мирных жителей Энергодара и близлежащих поселков. Стандартная цена за освобождение заключенного под любым предлогом человека – 50 тысяч гривен. Эти деньги вымогают с самих пленников или их родственников.

Значительная часть пленных – это квалифицированные работники Запорожской атомной электростанции.

"Людей пытают током, бьют, содержат в заключении неделями, а иногда даже месяцами. Требуют признаваться в "противоправной деятельности", в частности в участии в самообороне города, сокрытии оружия, называть фамилии других своих "сообщников". Рашистам действительно безразлично, какую позицию занимает заключенный человек, кем работает и вообще принимал ли участие в самообороне Энергодара. Это просто повод", – объяснил Орлов.

По его данным, если раньше в плен попадали только мужчины, то сейчас оккупанты задерживают и женщин.

Реклама

Орлов также сообщил, что за последние две недели ситуация в оккупированном Энергодаре только усугубилась.

"Ежедневно мы получаем два-три сообщения о новых случаях похищения людей", – добавил мэр оккупированного города.

Ранее мы писали, что оккупанты успели натворить в Энергодаре за три месяца оккупации.

Также сообщалось, что российские оккупанты ворвались в дом сотрудника Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.