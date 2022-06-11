В Херсоне нашли тело замученного до смерти бойца теробороны

Супруга больше двух месяцев пыталась найти место, где россияне могли удерживать Виталия Лапчука

В Херсоне нашли тело похищенного россиянами участника теробороны Виталия Лапчука. Коллаж "Сегодня"

В Херсоне нашли тело похищенного и замученного Виталия Лапчука – офицера-десантника, полковника полиции, кандидата психологических наук, который с первых дней вторжения рф ушел в ряды территориальной обороны.

Об этом Медийной инициативе за права человека (МИПЧ) сообщила супруга Виталия Лапчука – Алена.

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"Его тело нашли в реке недалеко от речного порта еще 22 мая, однако известили родных только сейчас", – говорится в сообщении.

Супруга больше двух месяцев пыталась найти место, где россияне могли удерживать Виталия, надеясь, что он жив, его вскоре обменяют. Однако 9 июня ей сообщили, что накануне в Херсоне в реке нашли тело мужчины с признаками пыток: проломленным черепом и гирей на ноге. По описанию Алена Лапчук узнала мужчину.

Алена по описанию узнала своего мужа. Впоследствии тело увидели оставшиеся родственники в оккупированном Херсоне, – они подтвердили, что это Виталий Лапчук.

Россияне в Херсоне охотились на бойцов терробороны, в частности Виталия Лапчука и его товарища Дениса Миронова. Обоих задержали, устроив засаду. Денис был доставлен в оккупированный Крым, где скончался от жестоких избиений.

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Оккупанты укрепляются на южном направлении

Русский оккупанты укрепляются на юге. Однако у них нет ни ресурсов, ни мотивации вести наступление.

"Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует подступы к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия не имеет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация остается стабильно напряженной.

Напомним, российские военные минируют территорию Херсонской области боеприпасами 50-х годов.