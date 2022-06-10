Оккупанты укрепляются на южном направлении: есть ли угроза

Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах

Оккупанты не имеют мотивации наступления/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты укрепляются на юге. Однако у них нет ни ресурсов, ни мотивации вести наступление.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует подступы к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия не имеет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация остается стабильно напряженной.

Оккупанты сбрасывают бомбы на Сумскую область

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины. В частности, за прошедшие сутки мощно атаковали Сумскую область. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Информация по состоянию на 21:30 по 9 июня 2022. Россияне сбрасывают бомбы на наши пограничные громады с дронов. Сегодня в 10 утра враг запустил три дрона-камикадзе с боеприпасами. В 16 часов с вражеского квадрокоптера россияне сбросили осколочный громады. Пострадавших нет, поврежден дом", — говорится в сообщении.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка. Кроме того, мы информировали, что в Херсонской области оккупантам выдали "давние" мины, на которых они сами взрываются.