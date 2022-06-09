В Херсонской области оккупантам выдали "древние" мины, на которых они сами взрываются – разведка

Для минирования украинских территорий РФ передала мины, которые должны были давно утилизировать

Оккупанты подрываются на своих же минах / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные минируют территорию Херсонской области боеприпасами 50-х годов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР, враг пытается остановить наступление наших воинов и сооружает новые линии обороны, инженерные ограждения и минирует территории старыми боеприпасами. В результате чего несколько солдат ВС РФ уже погибли.

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"В результате удачного контрнаступления защитников Украины на Херсонском направлении оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике", — заявили в разведке.

Также отмечается, что боеприпасы, которые были произведены еще в прошлом веке, хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения.

"Российское командование присвоило себе средства на утилизацию и передало мины передовым подразделениям ВС РФ для минирования оборонных позиций", – говорится в сообщении.

Оккупанты подрываются на своих же минах

При попытке установки минных заграждений на старых боеприпасах уже взорвалось несколько саперов из батальонной тактической группы 7-й военной базы 49-й общевойсковой армии южного военного округа РФ.

В разведке отметили, что подрыв на минах среди военного руководства РФ будет классифицирован как несчастный случай, поэтому родным погибших оккупантов никто не выплатит никакие средства.

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Ситуация с разминированием

Оккупанты рассматривают способ "разминировать" Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля. Для этого даже придумали новый термин: "разминирование естественным путем".

Специальный советник по морской безопасности Международной морской организации Питер Адамс сообщал, что на разминирование ключевых портов Украины и акваторий Черного и Азовского морей могут уйти месяцы, даже если начать это прямо сейчас.

Также мы писали о том, что российские военные подорвались на мине, когда разминировали завод "Азовсталь" в Мариуполе.

В Харьковской области во время разминирования территории погибли трое пиротехников, еще четверо получили тяжелые ранения.

"Сегодня" писали, как уберечься от опасности пострадать от взрыва.