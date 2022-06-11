Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

У Херсоні знайшли тіло закатованого до смерті бійця тероборони

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 червня, 00:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дружина понад два місяці намагалася знайти місце, де росіяни могли утримувати Віталія Лапчука
У Херсоні знайшли тіло викраденого росіянами учасника тероборони Віталія Лапчука. Колаж "Сьогодні"
У Херсоні знайшли тіло викраденого росіянами учасника тероборони Віталія Лапчука. Колаж "Сьогодні"

У Херсоні знайшли тіло викраденого та закатованого Віталія Лапчука – офіцера-десантника, полковника поліції, кандидата психологічних наук, який з перших днів вторгнення Росії пішов до лав територіальної оборони.

Про це Медійну ініціативу за права людини (МІПЛ) повідомила дружина Віталія Лапчука – Альона.

Реклама

Деталі

"Його тіло знайшли в річці неподалік річкового порту ще 22 травня, проте сповістили рідних лише зараз", – йдеться у повідомленні.

Дружина більше двох місяців намагалася знайти місце, де росіяни могли утримувати Віталія, сподіваючись, що він живий, його незабаром обміняють. Проте 9 червня їй повідомили, що напередодні у Херсоні у річці знайшли тіло чоловіка з ознаками тортур: проломленим черепом та гирей на нозі. За описом Олена Лапчук дізналася про чоловіка.

Альона за описом впізнала свого чоловіка. Згодом тіло побачили родичі, що залишилися в окупованому Херсоні, – вони підтвердили, що це Віталій Лапчук.

Росіяни в Херсоні полювали бійців тероборони, зокрема Віталія Лапчука та його товариша Дениса Миронова. Обох затримали, влаштувавши засідку. Дениса було доставлено до окупованого Криму, де помер від жорстоких побиття.

Реклама

Окупанти зміцнюються на південному напрямку

Українська окупанти зміцнюються на півдні. Проте вони не мають ні ресурсів, ні мотивації вести наступ.

"Противник веде бойові дії на займаних рубежах, зміцнюється і мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ситуація залишається стабільно напруженою.

Нагадаємо, російські військові мінують територію Херсонської області боєприпасами 50-х.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:30 10 червня
1
Особовий склад 31900
Особовий склад
2
Танки 1409
Танки
3
ББМ 3450
ББМ
4
Артилерія 712
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 222
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 572
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2438
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Підірвав себе, але не здався… Ігор Дашко - підполковник Державної прикордонної служби України. За місяць до російського вторгнення перевівся з західного кордону до Маріуполя. Підірвав себе на радіостанції, щоб вона не дісталася загарбникам. Останніми його словами в радіоефірі були: «Слава Україні!» 18 червня йому б виповнилося 45 років. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Марина - 30-річна дівчина-воїн Нацгвардії. До того ж вона - перша в Україні жінка-сапер! Зараз разом з побратимами працює над розмінуванням Київщини - виконує завдання щодо підриву небезпечних боєприпасів.
Історія і відео саперки
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29201.93

Binance Coin (BNB)

286.49

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

57

Theta (THETA)

1.32

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти