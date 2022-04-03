В Харьковской области оккупант изнасиловал и порезал ножом женщину, угрожая убить ребенка

В Малой Рогани Харьковской области российский военный изнасиловал женщину, угрожая убить ее ребенка.
Об этом говорится в отчете международной неправительственной организации Human Rights Watch о военных преступлениях российских оккупантов в Украине.
Согласно отчету, 31-летняя Ольга 13 марта вместе с 5-летней дочерью, матерью, сестрой, братом и другими жителями Малой Рогани находились в школе. В ночь на 14 марта в помещение ворвался российский военный, вооруженный автоматом и пистолетом. По словам женщины, солдат выстроил людей в шеренгу, поставил на колени и угрожал расстрелять.
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Через несколько часов россиянин вывел Ольгу в школьный класс, наставил пистолет, приказал раздеться и, держа оружие у головы женщины, принудил к оральному сексу и изнасиловал ее.
"Два раза он выстрелил в потолок и сказал, что это даст мне больше "мотивации", – рассказала пострадавшая.
Россиянин рассказал Ольге, что ему 20 лет и что женщина напоминает ему девушку, с которой он ходил в школу.
Согласно отчету, русский солдат достал нож и приказал женщине делать то, что он говорит, если она хочет снова увидеть своего ребенка.
Солдат снова изнасиловал ее, приставил к горлу нож и разрезал кожу на шее. Он также порезал ей щеку ножом и отрезал часть волос. Он ударил ее книгой по лицу и несколько раз дал пощечину.
14 марта солдат ушел, а женщина с семьей пешком смогла дойти до Харькова, где волонтеры предоставили ей базовую медицинскую помощь. Пострадавшая планирует обратиться в прокуратуру.
"Мне повезло, что я жива", – сказала женщина.
Также в Human Rights Watch получили еще три заявления о сексуальном насилии со стороны российских военных в селах Черниговской области и Мариуполе.
Украина возбудила тысячи дел из-за военных преступлений оккупантов
Офис генерального прокурора Украины начал почти 3,5 тысячи уголовных производств против военнослужащих РФ по статье "Нарушение законов и обычаев войны".
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Все самое тяжкое – убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ – катастрофические во всех юрисдикциях", – написал Подоляк в Twitter.