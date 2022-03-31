На улицах освобожденного от оккупантов Ирпеня собирают тела мирных жителей: жуткое видео

Оккупанты, отступая, минировали тела погибших

По всему городу собирают тела погибших мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

В освобожденном от российских оккупантов Ирпене полиция ищет тела мирных жителей. Только за минувшие сутки в морг передали 14 тел погибших мирных жителей.

Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на канале "Украина 24" во время телемарафона "UAразом".

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"Под руководством главы военной администрации Киевской области генерал-лейтенанта Павлюка мы проработали механизм поиска и фиксации тел погибших, прежде всего отрабатываем Ирпень… Вчера специальная группа работала. Обязательно приобщаем следователей, которые делают первичный осмотр, привлекаем спецназовцев, взрывотехников, поскольку понимаем, что эти изверги могли минировать тела погибших наших граждан. Конечно, задействуем ГСЧС. После осмотра упаковываем указанное тело и доставляем на безопасную территорию, где оно готовится к судебно-медицинской экспертизе", – сообщил он.

По словам Небитова, вчера удалось 14 тел погибших упаковать и передать в морг.

"Сейчас от граждан стала поступать информация о минировании таких тел во дворах. Также отмечаем, что есть много самовольных захоронений, и что для полицейских очень много работы по эксгумации тел, установлению личности… В дальнейшем будем эту информацию обобщать, чтобы дать возможность родственникам увидеть эти тела и нормально похоронить", – сказал начальник полиции Киевщины.

В свою очередь, Telegram-канал Obozrevatel.ua обнародовал видео из освобожденного Ирпеня.

Во время освобождения Ирпеня погибли десятки украинских бойцов

Полностью освободить Ирпень после почти двух недель ожесточенных боев удалось благодаря военным, подразделениям СБУ "Альфа", "Омега", Главному разведуправлению и территориальной обороне.

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16 бойцов территориальной обороны погибли, 29 – в больнице. В ВСУ до 50 человек погибли и около сотни раненых.

Обстановка в Ирпене