При освобождении Ирпеня погибли около 50 бойцов ВСУ и территориальной обороны

Стали известны первые данные о том, какой ценой удалось освободить этот населенный пункт

Ирпень благодарен своим защитникам / Коллаж "Сегодня"

Полностью освободить Ирпень после почти двух недель оккупации 30% города удалось благодаря героическому сопротивлению военных, подразделений СБУ "Альфа", "Омега", Главного разведуправления и территориальной обороны. Однако в боях за город погибли около пятидесяти защитников Украины.

Об этом рассказал мэр освобожденного Ирпеня Александр Маркушин на пресс-конференции, о чем сообщает телеграм-канал "Сегодня".

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Что известно

"Я хотел бы поблагодарить тех людей, кто помог удержать наш город и освободить его. Это наши военные, подразделение СБУ "Альфа", "Омега", Главное разведуправление, 80-ка, 72-я и территориальная оборона – благодаря этим парням удалось удержать и отвоевать Ирпень. Это наши герои. К сожалению, 16 парней из нашей территориальной обороны погибли, 29 в больнице. Если сравнить еще ВСУ – до 50 людей погибли и около сотни – раненых", – отметил Александр Маркушин в эфире.

Маркушин уточнил, что под оккупацией временно находилось 30% города.

Обстановка в Ирпене