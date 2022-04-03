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На Харківщині окупант зґвалтував і порізав ножем жінку, погрожуючи вбити дитину

Павло Заяць Павло Заяць
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3 квітня, 19:23
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Human Rights Watch детально фіксує злочини окупантів в Україні
Військовий РФ зґвалтував мешканку Малої Рогані
Військовий РФ зґвалтував мешканку Малої Рогані / Фото: Колаж: Сьогодні

У Малій Рогані Харківської області російський військовий зґвалтував жінку, погрожуючи вбити її дитину.

Про це йдеться у звіті міжнародної неурядової організації Human Rights Watch про воєнні злочини російських окупантів в Україні.

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Згідно зі звітом, 31-річна Ольга 13 березня разом з 5-річною донькою, матір'ю, сестрою, братом та іншими жителями Малої Рогані перебували у школі. У ніч на 14 березня до приміщення увірвався російський військовий, озброєний автоматом і пістолетом. За словами жінки, солдат вишикував людей у шеренгу, поставив на коліна і погрожував розстріляти.

За кілька годин росіянин вивів Ольгу до шкілького класу, наставив пістолет, наказав роздягнутися та, тримаючи зброю біля голови жінки, примусив до орального сексу та зґвалтував її.

"Двічі він вистрілив у стелю і сказав, що це дасть мені більше "мотивації", – розповіла постраждала.

Росіянин розказав Ользі, що йому 20 років, і що жінка нагадує йому дівчину, з якою він ходив до школи.

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Згідно зі звітом, російський солдат дістав ніж і наказав жінці робити те, що він каже, якщо вона хоче знову побачити свою дитину.

Солдат знову зґвалтував її, приставив до горла ніж і розрізав шкіру на шиї. Він також порізав їй щоку ножем і відрізав трохи волосся. Він вдарив її книгою по обличчю і кілька разів давав ляпаса.

14 березня солдат пішов, а жінка з родиною пішки змогла дійти до Харкова, де волонтери надали їй базову медичну допомогу. Постраждала планує звернутися до прокуратури.

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"Мені пощастило, що я жива", – сказала жінка.

Також у Human Rights Watch отримали ще три заяви про сексуальне насильство з боку російських військових в селах Чернігівської області та в Маріуполі.

Україна порушила тисячі справ через воєнні злочини окупантів

Офіс генерального прокурора України розпочав майже 3,5 тисячі кримінальних проваджень проти військовослужбовців РФ за статтею "Порушення законів і звичаїв війни".

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ – катастрофічні в усіх юрисдикціях", – написав Подоляк у Twitter.

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