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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Днепропетровской области спасатели уничтожили ракету от "Точки У"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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16 апреля, 23:25
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На территории Павлоградского района проводились работы по уничтожению обнаруженной части современной ракеты 9М79-1 "Точка-У"
Спасатели ликвидировали остатки российской ракеты. Фото: коллаж "Сегодня"
Спасатели ликвидировали остатки российской ракеты. Фото: коллаж "Сегодня"

В Павлоградском районе Днепропетровской области спасатели уничтожили остатки современной боевой ракеты 9М79-1 "Точка У".

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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В субботу, 16 апреля, на территории Павлоградского района проводились работы по уничтожению обнаруженной части современной ракеты 9М79-1 "Точка У".

В 16:30 неподалеку от сел Богдановка и Богуслав остатки от ракеты были уничтожены пиротехниками ГСЧС.

"Просим граждан сохранять спокойствие! Взрывы по уничтожению остатков боеприпасов являются контролируемыми и не угрожают окружающим!" – отметили в ведомстве.

В Черниговской области обнаружили часть ракеты "Точка У"

В Черниговской области пиротехники при очистке территории обнаружили части ракеты "Точка У". Все опасные элементы были изъяты для обезвреживания. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГСЧС. Всего только за один день работы в Черниговской области пиротехниками ГСЧС изъято 3 тыс. 213 единиц боеприпасов.

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Спасатели предупредили жителей региона: "Если вы увидели такие – не подходите и не трогайте! Сообщите о находке на 101 или 102!" – говорится в сообщении.

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