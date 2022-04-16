На Дніпропетровщині рятувальники знищили ракету від "Точки У"

На території Павлоградського району проводилися роботи зі знищення виявленої частини сучасної ракети 9М79-1 "Точка-У"

Рятувальники ліквідували рештки російської ракети. Фото: колаж "Сьогодні"

У Павлоградському районі Дніпропетровської області рятувальники знищили залишки сучасної бойової ракети 9М79-1 "Точка У".

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Дніпропетровській області.

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У суботу, 16 квітня, на території Павлоградського району проводилися роботи зі знищення виявленої частини сучасної ракети 9М79-1 "Точка У".

О 16:30 неподалік сіл Богданівки і Богуслав залишки від ракети були знищені піротехніками ДСНС.

"Просимо громадян зберігати спокій! Вибухи щодо знищення залишків боєприпасів є контрольованими та не загрожують оточуючим!" – зазначили у відомстві.

На Чернігівщині виявили частину ракети "Точка У"

На Чернігівщині піротехніки при очищенні території виявили частини ракети "Точка У". Усі небезпечні елементи було вилучено для знешкодження. Про це у Telegram-каналі повідомляє пресслужба ДСНС. Загалом за один день роботи в Чернігівській області піротехніками ДСНС вилучено 3 тис. 213 одиниць боєприпасів.

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Рятувальники попередили жителів регіону: "Якщо ви побачили такі – не підходьте та не чіпайте! Повідомте про знахідку на 101 або 102!" – йдеться у повідомленні.

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