Геращенко: з "Точкою-У" російська пропаганда вкотре облажалась

Рік тому цей комплекс брав участь у парадах Перемоги у Росії

Дуже швидко докази проти Росії знайшлися / Колаж "Сьогодні"

На кожне брехливе звинувачення Росії дуже швидко з'являються докази неправдивості такої інформації. Так сталося і із заявами з Москви, що це Україна обстріляла залізничний вокзал Краматорська 8 квітня з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точкою-У" і нібито немає такого комплексу на озброєнні Міноборони РФ. Тепер у мережі з'явилося відео цього комплексу дивізійної ланки "Точка-У" на параді 09 травня 2021 року у місті Коренівськ Краснодарського краю, РФ.

Відео опублікував на своєму телеграм-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

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"Російська пропаганда вкотре облажалась", – написав Геращенко.

Брехливі марення Кремля

Прессекретар міжнародного злочинця В.Путіна Дмитро Пєсков заявив за кілька годин після загибелі 50 людей у Краматорську, що Росія не використовує таке озброєння. "Тут потрібно орієнтуватися на заяву міністерства оборони, яка виключає застосування цієї ракети з боку наших Збройних сил. Наші Збройні сили такого типу ракет не використовують", – передає його слова агенція "Інтерфакс".

Через кілька годин після злочину проти людяності високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів повідомив, що у них є докази того, що саме Росія обстріляла Краматорськ.

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Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що це була помста всьому прогресивному людству за те, що напередодні Росію вигнали з Ради ООН з прав людини.