Пентагон: ракету "Точки-У" вокзалом у Краматорську випустила саме армія РФ

Спочатку Збройні сили Росії заявили про успішний удар, проте пізніше заперечували це, коли надійшло повідомлення про наслідки

Обстріл стався вчора, 8 квітня / Колаж "Сьогодні"

Саме російськими військовими було здійснено ракетний удар із "Точки У" на вокзалі в Краматорську. Через обстріл постраждали 52 особи,а також ще 109 українців поранено.

Про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня, пише Радіо Свобода.

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"Ми не купилися на заперечення росіян про те, що вони не несуть відповідальності. Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечували це, коли надійшло повідомлення про наслідки", – зазначили у Міноборони США.

Окупанти збираються залучити 18-ту мотострілецьку дивізію збройних сил Росії для наступу на Краматорськ.

"Можна говорити про один підрозділ – 18-ту мотострілецьку дивізію, яка сформована у 2021 році. Складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку", – Уточнили там.

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Бійців покинуть туди, де атакували залізничний вокзал, тобто у Краматорську.

"Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція" , – пояснили у відомстві.

Обстріл Краматорська

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