Пентагон: ракету "Точки-У" вокзалом у Краматорську випустила саме армія РФ

Саме російськими військовими було здійснено ракетний удар із "Точки У" на вокзалі в Краматорську. Через обстріл постраждали 52 особи,а також ще 109 українців поранено.
Про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня, пише Радіо Свобода.
"Ми не купилися на заперечення росіян про те, що вони не несуть відповідальності. Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечували це, коли надійшло повідомлення про наслідки", – зазначили у Міноборони США.
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Окупанти збираються залучити 18-ту мотострілецьку дивізію збройних сил Росії для наступу на Краматорськ.
"Можна говорити про один підрозділ – 18-ту мотострілецьку дивізію, яка сформована у 2021 році. Складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку", – Уточнили там.
Бійців покинуть туди, де атакували залізничний вокзал, тобто у Краматорську.
"Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція" , – пояснили у відомстві.
Обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілів понад 30 людей загинули та понад 100 поранених.
- Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють у мирному населенні.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому поїздів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать із Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом:"Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".
- До 52 осіб дорослішала кількість загиблих через ракетного обстрілу вокзалу в Краматорську. Також ще 109 українців поранено.