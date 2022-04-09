Пентагон: ракету "Точки-У" по вокзалу в Краматорске выпустила именно армия РФ

Именно российскими военными был осуществлен ракетный удар из "Точки У" на вокзале в Краматорске. Из-за обстрела пострадали 52 человека, а также еще 109 украинцев оказались ранены.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 8 апреля, пишет Радио Свобода.
"Мы не купились на возражение россиян о том, что не они не несут ответственности. Сначала они заявили об успешном ударе, но затем отрицали это, когда поступило сообщение о последствиях", – отметили в Минобороны США.
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Оккупанты собираются привлечь 18-ю мотострелковую дивизию вооруженных сил России для наступления на Краматорск.
"Можно говорить об одном подразделении – 18-й мотострелковой дивизии, которая сформирована в 2021 году. Состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка", – уточнили там.
Бойцов бросят туда, где атаковали железнодорожный вокзал, то есть в Краматорске.
"Это главный железнодорожный узел восточной части Украины. И это очень стратегическое место. И мы видели, как они пытались переместить силы в Краматорск, где расположена эта железнодорожная станция", – объяснили в ведомстве.
Обстрел Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате обстрелов более 30 человек погибли и более 100 раненых.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Станцию Краматорск в Донецкой области закрыли для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малайзийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".
- До 52 человек взросло количество погибших из-за ракетного обстрела вокзала в Краматорске. Также еще 109 украинцев оказались ранены.