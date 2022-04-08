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В Черниговской области обнаружили часть ракеты "Точка У" (фото)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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8 апреля, 12:05
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После российских оккупантов службам разминирования приходится очищать территории
Под Черниговом найдены кассетные элементы от боеприпасов
Под Черниговом найдены кассетные элементы от боеприпасов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области пиротехники при очистке территории обнаружили части ракеты "Точка У". Все опасные элементы были изъяты для обезвреживания. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего только за один день работы в Черниговской области пиротехниками ГСЧС изъято 3 тыс. 213 единиц боеприпасов.

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Спасатели предупредили жителей региона: "Если вы увидели такие – не подходите и не трогайте! Сообщите о находке на 101 или 102!", – говорится в сообщении.

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В Черниговской области и Чернигове после вторжения российских оккупантов начали ликвидировать последствия военных действий. Самые разрушительные бои шли в северных регионах Украины, сейчас там уже начали наводить порядок на дорогах, восстанавливают электро- и водоснабжение.

Что известно о комплексе "Точка -У"

Тактические ракетные комплексы были разработаны еще пятьдесят лет назад, а сейчас их активно используют в войне на территории Украины. Это комплекс был снят с производства после развала СССР. В РФ их не используют, на смену им пришел "Искандер". Украина также отказалась давно от них, заменив на систему "Ольха".

Основное предназначение "Точки-У" – поражения живой силы и бронированной техники. Максимальная дальность составляет около 120 километров.

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Ситуация в Черниговской области

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Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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