В Черниговской области обнаружили часть ракеты "Точка У" (фото)

В Черниговской области пиротехники при очистке территории обнаружили части ракеты "Точка У". Все опасные элементы были изъяты для обезвреживания. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГСЧС.
Всего только за один день работы в Черниговской области пиротехниками ГСЧС изъято 3 тыс. 213 единиц боеприпасов.
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Спасатели предупредили жителей региона: "Если вы увидели такие – не подходите и не трогайте! Сообщите о находке на 101 или 102!", – говорится в сообщении.
В Черниговской области и Чернигове после вторжения российских оккупантов начали ликвидировать последствия военных действий. Самые разрушительные бои шли в северных регионах Украины, сейчас там уже начали наводить порядок на дорогах, восстанавливают электро- и водоснабжение.
Что известно о комплексе "Точка -У"
Тактические ракетные комплексы были разработаны еще пятьдесят лет назад, а сейчас их активно используют в войне на территории Украины. Это комплекс был снят с производства после развала СССР. В РФ их не используют, на смену им пришел "Искандер". Украина также отказалась давно от них, заменив на систему "Ольха".
Основное предназначение "Точки-У" – поражения живой силы и бронированной техники. Максимальная дальность составляет около 120 километров.
Ситуация в Черниговской области
- 3 апреля Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов три населенных пункта Черниговской области — Колычевку, Ягодное и Ивановку.
- 1 апреля войска РФ начали выходить из Черниговской области, но все еще возможны авиационные удары.
- 31 марта были освобождены села Слобода и Лукашовка.
- Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что в Чернигов и близлежащие населенные пункты пока запрещено возвращаться. Сейчас есть большая проблема с коммуникациями в городе.
- Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что российские оккупанты убили не менее 350 жителей города, и эта цифра еще не окончательная.