Войска РФ выходят из Черниговской области, но возможны авиационные удары – ОВА

На освобожденных территориях происходит разминирование и зачистка от врага

Глава ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что войска РФ выходят из Черниговской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Неприятель продолжает отступать с территории Черниговской области. Украинские Вооруженные Силы разминируют территории там, где стояли оккупанты.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

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По его словам, российские войска покидают территорию области благодаря усилиям украинских защитников.

"Для чего он (враг, – ред.) это делает – только ему известно. Но, я надеюсь, что он уходит отсюда навсегда", – отметил Чаус.

Он добавил, что сейчас все общины работают над восстановлением жизнедеятельности. ВСУ занимаются разминированием населенных пунктов области.

Враг может атаковать с неба

Глава ОВА добавил, что несмотря на выход наземных сил РФ, возможны авиационные и ракетные удары по области.

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"Я хочу обратиться ко всем жителям Черниговской области, возможные авиационные и ракетные удары по области. Этого никто не отменял. Враг может действовать любым образом и таким тоже. То есть они долетают на сегодня до нас и достреливают. Поэтому у меня большая просьба: при наличии сигнала тревоги находиться в объектах укрытия. Нам еще рано расслабляться. У нас очень много работы и у нас еще война, враг находится на нашей земле, на Черниговской, на украинской", – добавил Чаус.

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