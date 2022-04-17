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В Буче оккупанты расстреляли Навального (фото)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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17 апреля, 15:14
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От рук военных РФ погиб однофамилец российского оппозиционера
Рядом с телом Ильи Навального нашли его паспорт
Рядом с телом Ильи Навального нашли его паспорт / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время оккупации Бучи российские военные расстреляли местного жителя – 60-летнего Илью Навального.

Люди, ставшие свидетелями казни, считают, что мужчину могли убить лишь за то, что он является однофамильцем российского оппозиционера Алексея Навального, пишет немецкое издание Bild.

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64-летняя жительница Бучи Мария рассказала Bild, что хорошо знала Илью Навального и видела его 12 марта, когда его расстреляли российские солдаты:

"Мы вошли в наш многоквартирный дом в тот момент, когда Илья спускался по лестнице. Я ему говорю: не выходи, там стреляют. Но он все еще хотел выйти на улицу, чтобы выкурить сигарету. Потом я снова слышала выстрелы".

Мария обнаружила тело казненного соседа
Мария обнаружила тело казненного соседа / Фото: Bild

Когда через час Мария вышла из подвала, она нашла тело соседа.

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"Они выстрелили ему в голову. Рядом с ним лежал его паспорт на имя Навального", – рассказала она.

/ Фото: Bild

71-летний Алексей, живущий по соседству, тоже видел расстрел:

"Мы прятались от солдат и часами сидели в подвале. Когда я, наконец, вернулся на улицу, я увидел его полностью уничтоженную машину и труп Ильи".

Жители Бучи рассказали, что им пришлось пережить
Жители Бучи рассказали, что им пришлось пережить / Фото: Bild

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Издание отмечает, что Илья Навальный был родом из села Залесье под Чернобылем, откуда родом и отец Алексея Навального. Приходился ли расстрелянный житель Бучи родственником российскому оппозиционеру – неизвестно.

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