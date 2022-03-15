Украина и РФ возобновили переговоры: Подоляк указал на тревожный момент (обновлено)

Переговоры украинской и российской делегаций возобновились. Однако сейчас между сторонами идет довольно тяжелая дискуссия.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет Укринформ.
"Переговоры возобновились. Идет довольно трудная дискуссия сторон", – сказал Михаил Подоляк.
Далее по теме
Позже советник руководителя Офиса президента Украины написал в Twitter, что возобновлены консультации на главной переговорной платформе.
"Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны", – говорится в сообщении.
Вчера, 14 марта, начался четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией. После обсуждения стороны ушли на технический перерыв до 15 марта.
Условия Украины на переговорах
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного вывода войск.
"У нас все по плану, в отличие от Российской Федерации. Мы работаем, мы защищаем страну... Наши позиции неизменны – мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. Только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях, каких-либо политических урегулированиях", – сказал Подоляк.
Читайте также: