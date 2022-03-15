Україна та РФ поновили переговори: Подоляк вказав на тривожний момент (оновлено)

Переговори розпочалися вчора, 14 березня, проте після обговорення сторони пішли на технічну перерву

Михайло Подоляк звітував про перебіг переговорів / Колаж "Сьогодні"

Переговори української та російської делегаційвідновились. Проте зараз між сторонами триває досить важка дискусія.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, пише Укрінформ.

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"Переговори відновилися. Йде досить важка дискусія сторін" , – сказав Михайло Подоляк.

Пізніше радник керівника Офісу президента України написав у Twitter, що відновлено консультації на головній переговорній платформі.

"Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни", – йдеться у повідомленні.

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Учора, 14 березня, розпочався четвертий раунд переговорів між Україною та Росією. Після обговорення сторони пішли на технічну перерву до 15 березня.

Умови України на переговорах

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Україна очікує від Росії припинення вогню та негайного виведення військ.

"У нас все за планом, на відміну від Російської Федерації. Ми працюємо, ми захищаємо країну... Наші позиції незмінні – мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. Тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, будь-які політичні урегулювання", – сказав Подоляк.

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