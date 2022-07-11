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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Удары ракетами по Харькову и обстрелы Днепропетровской области: главное об атаках РФ за ночь (фото)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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11 июля, 09:25
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Россия продолжает обстреливать мирные украинские города
Захватчики нанесли пять ракетных ударов по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей.
Захватчики нанесли пять ракетных ударов по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 11 июля российские оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую и Николаевскую области. Также захватчики нанесли по Харькову три ракетных удара.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

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Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район.

"Ударили из РСЗО по двум громадам – Апостоловской и Зеленодольской. Попали прямо по селам – Новосеменовке и Марьянскому. Предварительно, люди не пострадали. В селах есть разрушение жилья. Зацепило и скот", – сказал он.

Николаевская область

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, сегодня утром, 11 июля, в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется.

В то же время 10 июля – ориентировочно в 10:40 и 21:30 – обстрелам подверглась Широковская громада. Попадания были по уже разрушенному зданию ЦНАПа, школе, жилым домам и открытым территориям домохозяйств. Потерпевших нет.

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"Также продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Так, после вражеских обстрелов 10 июля возникло возгорание поля с пшеницей в пгт Березнеговатое. Другая информация о пострадавших и повреждениях уточняется", – отметил Ким.

Также 10 июля – ориентировочно в 11:35 – за пределами с. Новониколаевка Первомайской громады в результате обстрела загорелись поля с урожаем и лесополосы. Потерпевших нет. Кроме этого, в первой половине дня, 10 июля, были зафиксированы обстрелы пгт Шевченково Шевченковской громады. В результате сгорело заведение ресторанного хозяйства. Потерпевших нет.

"Вечером, 10 июля, в результате обстрелов с. Лиманы Галицыновской громады загорелись поле с урожаем и лесополоса. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Харьковская область

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что прошедшей ночью, начиная с 03:40, российские захватчики нанесли по Харькову три ракетных удара. Все – исключительно по гражданским объектам.

"Это абсолютный терроризм! В Слободском районе одна ракета разрушила помещение школы. Около 4 утра еще одна ракета попала в 6-этажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов. Сейчас на месте работают экстренные службы, из-под завалов служащие ГСЧС спасли 86-летнюю женщину. Данные о пострадавших уточняются", – написал он.

В то же время в Основянском районе Харькова ракета попала в землю недалеко от складских помещений, выбиты окна. Предварительно, пострадавших нет.

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Кроме этого, в течение суток оккупанты массированно обстреливали мирное население Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов области. Пострадали жилые дома, хозяйственные сооружения, объекты АПК. Произошло несколько пожаров, горели лесополосы, трава и камыши.

Черниговская область

По информации Генштаба, враг обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Карповичи Черниговской области.

Донецкая и Луганская области

По словам руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, за ночь с 10 на 11 июля россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей.

"Они применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанска и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны, пытаются продвигаться со стороны Попасной", – рассказал он.

Юг Украины

Генштаб ВСУ сообщил, что на Южнобужском направлении оккупанты совершили обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Белая Криница, Калиновка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Широкое, Киселевка, Партизанское, Котлярово, Посад-Покровское и Прибугское.

Раньше мы писали о том, что почти через сутки после удара России по многоэтажке в Часовом Яру из-под завалов деблокировали потерпевшего – мужчина чудом выжил. Но под завалами могут оставаться еще 24 человека, среди которых 9-летний ребенок.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы городов Украины с многочисленными человеческими жертвами показали, что руководство России пересекло границу и открыто прибегло к террору.

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