Удари ракетами по Харкову та обстріли Дніпропетровщини: головне про атаки РФ за ніч (фото)

Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста

Загарбники завдали п’ять ракетних ударів по населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок, 11 липня, російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську та Миколаївську області. Також загарбники завдали по Харкову три ракетних удари.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про військові події в деяких областях.

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Дніпропетровська область

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що російські війська декілька разів накрили вогнем Криворізький район.

"Ударили з РСЗВ по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській. Поцілили прямо по селах – Новосеменівці та Мар’янському. Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла. Зачепило і худобу", – сказав він.

Миколаївська область

За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, сьогодні зранку, 11 липня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

Водночас 10 липня – орієнтовно о 10:40 та 21:30 – обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школи, житловим будинкам та відкритим територіям домогосподарств. Потерпілих немає.

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"Також тривають обстріли сіл по лінії розмежування в Березнегуватській громаді. Так, після ворожих обстрілів 10 липня виникло займання поля з пшеницею в смт Березнегувате. Інша інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", – зазначив Кім.

Також 10 липня – орієнтовно об 11:35 – за межами с. Новомиколаївка Первомайської громади внаслідок обстрілу загорілися поля з врожаєм і лісосмуги. Потерпілих немає. Крім цього, в першій половині дня, 10 липня, були зафіксовані обстріли смт Шевченкове Шевченківської громади. У результаті згорів заклад ресторанного господарства. Потерпілих немає.

"Ввечері, 10 липня, внаслідок обстрілів с. Лимани Галицинівської громади зайнялися поле з врожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає", – йдеться в повідомленні.

Харківська область

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що минулої ночі, починаючи з 03:40, російські загарбники завдали по Харкову три ракетних удари. Усі – виключно по цивільних об‘єктах.

"Це абсолютний тероризм! У Слобідському районі одна ракета зруйнувала приміщення школи. Близько 4 ранку ще одна ракета влучила у 6-поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під'їздів. Наразі на місці працюють екстрені служби, з-під завалів службовці ДСНС врятували 86-річну жінку. Дані по постраждалих уточнюються", – написав він.

Водночас в Основ'янському районі Харкова ракета влучила в землю недалеко від складських приміщень, вибито вікна. Попередньо, постраждалих немає.

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Крім цього, протягом доби окупанти масовано обстрілювали мирне населення Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів області. Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти АПК. Сталося кілька пожеж, горіли лісосмуги та трава та очерет.

Чернігівська область

За інформацією Генштабу, ворог обстріляв зі ствольної артилерії район населеного пункту Карповичі Чернігівської області.

Донецька та Луганська області

За словами керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, за ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини.

"Вони застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанська та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже понад тиждень ці спроби безуспішні, намагаються просуватися зі сторони Попасної", – розповів він.

Південь України

Генштаб ЗСУ повідомив, що на Південнобузькому напрямку окупанти здійснили обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Біла Криниця, Калинівка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Широке, Киселівка, Партизанське, Котляреве, Посад-Покровське та Прибузьке.

Раніше ми писали про те, що майже через добу після удару Росії по багатоповерхівці в Часовому Яру з-під завалів деблокували потерпілого – чоловік дивом вижив. Але під завалами можуть лишатися ще 24 людини, серед яких 9-річна дитина.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріли міст України з численними людськими жертвами показали, що керівництво Росії перетнуло межу і відкрито вдалося до терору.