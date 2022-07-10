Удар по багатоповерхівці в Часовому Ярі: під завалами ще 24 людини, серед них дитина

З кількома людьми рятувальники встановили та підтримують мовний контакт

Після обстрілу Часового Яру під завалами залишаються понад 20 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже через добу після удару Росії по багатоповерхівці в Часовому Ярі з-під завалів деблокували потерпілого. Чоловік дивом вижив. Але під завалами можуть лишатися ще 24 людини, серед яких 9-річна дитина.

Про це повідомили ДСНС України та голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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О 18:10 на місці проведення пошуково-рятувальних робіт в п’ятиповерховому житловому будинку у місті Часів Яр підрозділами ДСНС з-під завалів деблоковано одного потерпілого.

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Чоловіка знайшли майже через добу після обстрілу. Фото: ДСНС

Всього від ракетного удару загинуло 15 людей, яких виявили під завалами багатоповерхівки. Ще 6 людей постраждали.

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За даними голови ОВА Павла Кириленка, ще з кількома людьми, які опинилися під завалами, встановили та підтримують мовний контакт.

За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина.

Рятувальники ДСНС розібрали близько 99 тонн зруйнованих елементів будинку. Рятувальна операція триває.



Наслідки удару по Часовому Яру. Фото: Павло Кириленко

Як відомо, о 21:17, внаслідок ракетного обстрілу міста Часів Яр Бахмутського району, сталось руйнування двох п'ятиповерхових житлових будинків. Сайт "Сьогодні" писав все, що відомо про обстріл.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів Бахмута на Донеччині щонайменше п'ятеро людей поранено, серед яких – дитина.