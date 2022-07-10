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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Удар по Харькову и обстрел Часова Яра с погибшими: главное об атаках РФ за ночь (фото, видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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10 июля, 11:28
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Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города
Последствия обстрелов оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Последствия обстрелов оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 10 июля враг снова обстрелял Днепропетровскую область. Также Харьков опять подвергся мощным обстрелам оккупантов.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

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Днепропетровская область

Российские оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область. Враг бил по Криворожскому району. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Снова вражеские ночные обстрелы. Враг ударил по Криворожскому району. Попал по Зеленодольской общине. Населенные пункты не задело. Люди не пострадали", – написал Резниченко.

Черниговская область

Ночью был совершен минометный обстрел в районе села Николаевка (Семеновская община), погибших нет.

Сумская область

Ночью враг обстреливал общины на севере области из минометов и ствольной артиллерии. Предварительно – потерь нет. За прошедшие сутки россияне в течение дня обстреливали три общины области: Шалыгинскую, Хотинскую, Эсманскую.

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Николаевская область

Оккупанты обстреляли села Березнеговатской общины по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Днем 9 июля обстрелы в Широковской общине. Попадания были преимущественно по огородам домохозяйств. Пострадали три человека.

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Харьковская область

Ночью в городе Харьков — несколько попаданий по Слободскому и Основянскому районам, повреждены жилые дома и образовательное учреждение, по предварительным данным, госпитализированы два человека.

По области в течение суток оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Харьковскому, Богодуховскому районам. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, открытые территории.

В течение суток один человек погиб, один — ранен, один человек госпитализирован.

Луганская область

Попытки врага продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока неудачны. Россияне стягивают войска вблизи Белогоровки, обстреливают окрестные населенные пункты, наносят авиационных ударов: за последнюю ночь совершено семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара.

Донецкая область

За минувшие сутки — 5 ракетных ударов по Константиновке (один погибший, 18 раненых), один удар — по недавно освобожденной от россиян Павловке в Угледарской общине. В Авдеевке – более 10 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии, все – по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

В Марьинке и Красногоровке – обстрелы из РСЗО. В Очеретинской общине из "Смерчей" обстрелян дачный кооператив в Новоселовке Первой. В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево.

Один погибший и один раненый в Переездном Звановской общины.

Поздно вечером — три ракетных удара по Часовому Яру, в настоящее время известно о 6 погибших и 5 раненых гражданских. Под завалами — по меньшей мере три десятка человек. Спасательная операция продолжается.

В области отсутствует газоснабжение и частично вода и электричество. Населению рекомендовано эвакуироваться.

Херсонская область

Многочисленные взрывы и пожары наблюдались в районах Херсонщины, в том числе снова Чернобаевке. На обширных территориях области горят поля и леса. Критическая ситуация в общинах Бериславского района, в частности, в селах Калиновской ТО, Великоалександровской, Высокополья и Новой Воронцовки.

Напряженная ситуация с медикаментами, дефицит кадров в больницах и учебных заведениях. Из-за устрашения и давления тысячи профильных специалистов вынуждены бежать. Областные власти советуют жителям эвакуироваться.

Ранее мы сообщали, что ВСУ отбили попытку наступления россиян на Славянск.

Также напомним, американские аналитики рассказали, чего боятся войска РФ в Украине.

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ББМ 3823
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